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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Serpmeye rakip geldi: Hitchcock kahvaltısı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Serpmeye rakip geldi: Hitchcock kahvaltısı

Van kahvaltısı, serpme kahvaltı derken, şimdi de Alfred Hitchcock kahvaltısı çıktı. Beyoğlu’ndaki bir otel, gerilim filmlerinin ünlü yönetmeninin yıllar önce Türkiye ziyaretinde istediği kahvaltıyı menüsüne ekledi. Kahvaltının fiyatı 135 lira

Vertigo, Sapık, Kuşlar gibi sinema tarihine damga vurmuş filmlerin yönetmeni Alfred Hitchcock adına kahvaltı menüsü oluşturuldu. Hitchcock'un yıllar önce İstanbul seyahatinde kaldığı Pera Palace Hotel, ünlü yönetmenin o gün istediği kahvaltıyla özel menü oluşturdu.



CHRISTIE DE UNUTULMADI
Sahanda yumurta, ızgara füme kaburga, fırın patates, domates, portakal suyu, çay ve kahveden oluşan menünün fiyatı 135 lira. Aynı menüde ünlü yazar Agatha Christie kahvaltısı da var. Onun kahvaltısında da sahanda yumurta, dana sosis, tereyağı, kaymak, müsli ve kruvasan yer alıyor.

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Serpmeye rakip geldi: Hitchcock kahvaltısı
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