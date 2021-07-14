Serpmeye rakip geldi: Hitchcock kahvaltısı

Vertigo, Sapık, Kuşlar gibi sinema tarihine damga vurmuş filmlerin yönetmeni Alfred Hitchcock
adına kahvaltı menüsü oluşturuldu. Hitchcock'un yıllar önce İstanbul
seyahatinde kaldığı Pera Palace Hotel
, ünlü yönetmenin o gün istediği kahvaltıyla özel menü oluşturdu.
CHRISTIE DE UNUTULMADI
Sahanda yumurta, ızgara füme kaburga, fırın patates, domates, portakal suyu, çay ve kahveden oluşan menünün fiyatı 135 lira. Aynı menüde ünlü yazar Agatha Christie
kahvaltısı da var. Onun kahvaltısında da sahanda yumurta, dana sosis, tereyağı, kaymak, müsli ve kruvasan yer alıyor.