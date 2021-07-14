Ünlü manken Elif Ece Uzun'un olaylı boşanması! Gazetecilere büyük ayıp... Sözlü ve fiziki müdahale!

Ünlü manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bebekle taçlandıran çift, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına almıştı. Ancak evliliklerine kısa süre sonra gölge düşmüş, Elif Ece Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söylemişti.

ŞİDDET İDDİASI

ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş'un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dilekçesinde,Mehmet Tuş'un eşi Elif Ece Uzun'a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatılmıştı.

'DENEDİK AMA OLMADI'

Boşanma kararı alan çift, Mayıs ayında tekrardan barışıp evliliklerine şans vermişlerdi. Geçtiğimiz günlerde basına açıklamada bulunan Uzun, "Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" demişti.

DAVAYA KATILDI

Çekişmeli olarak açılan boşanma davası İstabul Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya ünlü manken Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise katılım sağlamadı. Basının alınmadığı davada tanıklar dinlendi.

MUHABİRE ENGEL OLDU

Duruşma çıkışında Uzun, açıklama yapmak istemediğini söyledi. Tanık olarak dinlenen ünlü mankenin basın danışmanı Şenay Şaşmaz, dinlenmek üzere salonun önünde bekliyordu.Duruşma başlamadan hemen önce gazetecilere haber yapmasının engellenmesi için baskı kurmaya çalışan Şaşmaz, gazetemiz muhabiri ve diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarımıza engel olmak için önce sözlü sonra fiziki girişimde bulundu. Meslektaşımızın telefonuna vururak görüntü çekmesini engellemeye çalışırken bir yandan da sözleri ile gazetecileri engellemeye çalıştı.

Ünlü manken Elif Ece Uzun'un basın danışmanından, gazetecilere büyük ayıp | Video

BÜYÜK AYIP

Ece Uzun ise basın danışmanının bu durumuna sessiz kaldı. Ünlü manken yaşan bu olay için duruşmadaki gerginliği bahane gösterdi. Taraflar arasındaki boşanma davası ileri bir tarihe erteledi.