Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var? 14 Temmuz 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 14 Temmuz 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN ESTETİK REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İş yerindeki yoğun çalışma tempon yorgunluğunun artmasına sebep olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinle daha fazla vakit geçirmek isteyeceksin.
Boğa: Çalışmayan bir Boğa burcuysan, maddi konularda önlem almak isteyebilirsin. Harcamalarında yapacağın tasarruf, birikim yapmana da yardımcı olacak.
İkizler: Ekip çalışmalarında farkını ortaya koymayı başarıyorsun. Evlilik hazırlığı yapan bir İkizler burcuysan, her detayla yakından ilgilenmek isteyeceksin.
Yengeç: Kararların arkasında durarak hareket ediyorsun. Son günlerde aile içerisindeki problemleri çözmek için çabalayacaksın.
Aslan: Yeteneklerinin ön plana çıkarmak isteyeceğin bir projeye bugün start vereceksin. Boşanma sürecinde olan bir Aslan burcuysan, sürecin uzaması, seni rahatsız edebilir.
Başak: Sezgilerine duyduğun güven, doğru kararları almana yardımcı oluyor. Uzun süredir çalışmayan bir Başak burcuysan, iş başvurularınla ilgili geri dönüşler alabilirsin.
Terazi: Aile içerisinde yapılan konuşmalarda sorumlulukların dile getirilebilir. Taşınma konusunda somut bir adım atmak isteyeceksin.
Akrep: Hayatına ufak dokunuşlar yaparak değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla iş çıkışında bir araya gelmek için planların olabilir.
Yay: Sağlık konusu bugün senin için öne çıkıyor. Kafandaki soruların yanıt bulacak olması, birçok konuda içini rahatlatacak.
Oğlak: Hata yapmamak için çabaladığında daha fazla hata yapıyorsun. Evli bir Oğlak burcuysan, geçmiş konuların açılması, eşinle tartışmalara sebep olabilir.
Kova: Eğitim hayatına devam eden bir Kova burcuysan, burs araştırmalarına odaklanabilirsin. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, bugün yeni gelişmeler olabilir.
Balık: Çalışma ortamındaki tartışmalarının dışında kalarak, olumsuz etkilenmek istemeyeceksin. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hazırlıkların olabilir.
BURÇLARIN ESTETİK REHBERİ
Güzellik göreceli bir kavramdır. Kimisi için küçük detaylar bile şaşalı güzellikleri geride bırakır. Estetik dokunuşların buradaki yeri çok mühim. Küçük bir dokunuş bile görüntüyü büyük bir şekilde değiştirebilir. Hangi burç, hangi estetik operasyonu yaptırmaya meyillidir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
Yükselen dış görünüşünüzü anlatır. Burcunuz veya yükselen burcunuz bunlardan biriyse;
KOÇ
Koç burçları, burun bölgesinde dolgu yaptırmak gibi ufak müdahalelerde bulunmayı düşünebilir.
BOĞA
İştahı kabarık olan Boğa burçları, özellikle geçtiğimiz kış aldığı kilolarla başı dertteyken, gıdı estetiğini güzellik için yapılacaklar listesine ekleyebilir.
İKİZLER
İkizler burçları, saç ektirme işlemlerini iyice araştırırken; dudak dolgusu ve kalıcı ruj fikrine de sıcak bakabilir.
YENGEÇ
Yengeç burcu erkeği veya kadını için; göğüs küçültme ve liposuction (yağ aldırma) gibi müdahaleler söz konusu olabilir.
ASLAN
Aslan burçları, yüz hatlarında birtakım değişikliğe ihtiyaç duymaları halinde Fransız askısını gündeme getirebilirler.
BAŞAK
Cildinin soluk görünmesinden rahatsız olan Başak burçları, cildinde daimî yenilik görüntüsü ve parlaklık isterken, Dermapen tekniğine oldukça sıcak yaklaşabilir.
TERAZİ
Her şeye yetişmeye çalışan Terazi burçları, gözaltlarına çöken yorgunluk hissini bastırmakta güçlük çekerken, gözaltı ışık dolgusunu gündemine taşıyabilir.
AKREP
Akrep burçları, yüzlerinde daha keskin ifadelere sahip olmak için Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırabilir.
YAY
Yay burçları, yüz bölgesinde ya da kaşlarında microblading işlemi için randevu araştırabilirler.
OĞLAK
Oğlak burçları, yanak bölgelerinde ki dolgunluğu gidermek ve daha keskin hatlara sahip olma isteğiyle Bişektomi yaptırmaya karar verebilir.
KOVA
Görünüşünü önemseyen ama vakit ayırmakta güçlü çeken Kova kadınları kalıcı makyajı ve microblading kaş tekniğini denemek isteyebilir.
BALIK
Balık burçları, genç ve parlak bir görüntü ararken, ışıldama isteği de haliyle varken Scarlet S uygulamasını araştırabilirler.