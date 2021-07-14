Yıldız Tilbe fırtınası dinmiyor ‘Delikanlım’ dedi ortalık yıkıldı

Harbiye
Açıkhava'da sahneye çıkan Yıldız Tilbe
, aralıksız 2.5 saat şarkı söyledi. Tilbe'nin geniş hayran kitlesi Harbiye'yi 'Yıldız' sloganlarıyla inletti. Sahneye 'Delikanlım' şarkısı ile çıkan sanatçıya dev Harbiye korosu eşlik etti. Sevenleri ile hasret gideren ünlü sanatçı "Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz" dedi. Tilbe, kendi şarkılarının yanı sıra söylediği TSM eserleri ve türküler ile de ortamı coşturdu. Sanatçı Ağustos ve Eylül'de de Harbiye sahnesinde olacak.