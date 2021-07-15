Haberler Günaydın Haberleri Derya Çayırgan ile görüntülenen Cenk Küpeli'nin eski eşi Demet Şener bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 15.7.2021 13:59 Son Güncelleme: 15.7.2021 13:59

Derya Çayırgan ile görüntülenen Cenk Küpeli'nin eski eşi Demet Şener bakın ne dedi!

Derya Çayırgan ile görüntülenen Cenk Küpeli'nin eski eşi Demet Şener bakın ne dedi!

Demet Şener, eski eşi basketbolcu Cenk Küpeli'nin voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmesiyle ilgili konuşmak istemedi. Bir ödül töreninde görüntülenen Şener, "Ben bu konulara hiç girmiyorum" yorumunda bulundu.

Deneyimli manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.

Barışma haberlerini yalanlayan Cenk Küpeli, geçtiğimiz hafta bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda milli voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti.

Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalışmıştı.

Demet Şener, eski eşi basketbolcu Cenk Küpeli'nin voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmesiyle ilgili konuşmak istemedi. Bir ödül töreninde görüntülenen Şener, "Ben bu konulara hiç girmiyorum" yorumunda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Derya Çayırgan ile görüntülenen Cenk Küpeli'nin eski eşi Demet Şener bakın ne dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA