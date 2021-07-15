Derya Çayırgan ile görüntülenen Cenk Küpeli'nin eski eşi Demet Şener bakın ne dedi!

Deneyimli manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.
Barışma haberlerini yalanlayan Cenk Küpeli, geçtiğimiz hafta bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda milli voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti.
Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalışmıştı.