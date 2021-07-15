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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Gazetecilere büyük ayıp

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Gazetecilere büyük ayıp

Manken Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş’un boşanma davası dün görüldü. Uzun’un basın danışmanı, görüntü almak isteyen gazetecilere sözlü ve fiziki müdahalede bulunarak engel olmaya çalıştı

2019'da nikah masasına oturan ünlü manken Elif Ece Uzun ve iş insanı Mehmet Tuş, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra evliliklerinin üzerine gölge düştü. Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söyleyip, eşi için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından çift boşanma kararı aldı. İkilinin boşanma davası dün görüldü. Duruşmaya Elif Ece Uzun avukatı ile katılırken, Mehmet Tuş ise duruşmaya katılmadı.



TEHDİT ETTİ
Uzun, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Davada tanık olarak dinlenen basın danışmanı Şenay Şaşmaz ise gazetecilerin haber yapmasına mani olmak için önce sözlü, sonra fiziki müdahalede bulundu. Basın danışmanı, gazetecilerin telefonuna vurarak görüntü almalarını engellemeye çalışıp onları tehdit etti.

DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ
Elif Ece Uzun, davayla ilgili "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 lira tedbir nafakası bağlandı. Zaten çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Çok gerildim ve dışarı çıktım. O sırada beni çekmeye çalıştılar, o gerginlikle konuşmak istemedim" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Gazetecilere büyük ayıp
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