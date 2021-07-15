Şarkıcı Gülden’in eski eşi YouTube’dan tehditler savurdu!

Geçtiğimiz günlerde 'Yandan Yandan' isimli tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu sanatçının YouTube'daki yeni klibinin altına dikkat çeken yorumlarda bulundu.
SANATÇIYA TEHDİTLER SAVURDU
Ercan Mutlu ile olaylı bir şekilde birkaç yıl önce boşanan Gülden'e gelen yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce de her projesinde Gülden'e sataşan Ercan Mutlu, bu defa da YouTube yorumları aracılığıyla sanatçıya tehditler savurdu.
"EVLENDİĞİMDE BABAM ÖLDÜ DEDİ, CENAZESİNİ BEN GÖMDÜM"
Ercan Mutlu, Gülden'in video klibinin altına, "Evlendiğimde babam öldü dedi. 10 yıl sonra bir TV programında babasının ağzına s...ı ve adam öldü. Cenazesini ben gömdüm…."
"DÜNYA KAÇ BUCAKMIŞ BEN SANA GÖSTERİRİM"
"Dünya düz mü yuvarlak mı? Görüşürüz Gülden! Daha fazlası dünya kaç bucakmış ben sana gösteririm. Ablama çocuğumu bir daha asla göremeyecek demişsin! Sana dünya kaç bucakmış, öğretmeyen Ercan'ın…"