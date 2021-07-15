Şarkıcı Gülden’in eski eşi YouTube’dan tehditler savurdu!

Geçtiğimiz günlerde 'Yandan Yandan' isimli tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu sanatçının YouTube'daki yeni klibinin altına dikkat çeken yorumlarda bulundu.

SANATÇIYA TEHDİTLER SAVURDU

Ercan Mutlu ile olaylı bir şekilde birkaç yıl önce boşanan Gülden'e gelen yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce de her projesinde Gülden'e sataşan Ercan Mutlu, bu defa da YouTube yorumları aracılığıyla sanatçıya tehditler savurdu.