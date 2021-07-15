Sette o geceyi tekrar yaşadık bugünleri gördüğümüz için şükrettik

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi, bugün vizyona giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde 'Elif'i canlandıran Aslıhan Karalar
ile hem '15/07 Şafak Vakti' filmini, hem de o geceyi konuştuk...
■ Filmde canlandırdığınız 'Elif'ten bahseder misiniz?
'Elif' aile değerlerine önem veren, çalışkan, dışa dönük, başarılı bir avukat. 'Cevdet'in kızı, 'Yusuf'un ablasıdır. Annesinin kaybının ardından hızla büyümek zorunda olan çocuk rolünü doğru bir şekilde üstlenmiştir.
■ Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?
Öncelikle 15 Temmuz
2016 akşamını bizzat yaşayan birisi olarak Türk milletinin verdiği mücadeleye zaten tanık olmuştum. Role hazırlık sürecim o nedenle çok zor olmadı. O gece milletimizin refahı için mücadele verenlerin yaşadıklarını sette tekrar yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Onlar olmasaydı bizler bugün milletçe bu refahta olamazdık. Hepsini hürmetle anıyorum.
BİR KURTULUŞ HİKAYESİ
■ Film, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanıyor. Çekimlerde en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu?
En etkilendiğim sahne 'Sultan'ın vurulduktan
sonra hastaneye yetiştirilme sürecindeki
sahneydi. Zamanla yarıştığımız o an... O akşam
belki birçok kişi aynı yarışı yaşamıştı. Türk
halkı nesillerden beri savaşmış bir millet ve 15
Temmuz akşamı verilen mücadele bir kurtuluş
hikayesidir. Filmin oyuncuları olarak Allah'a
bizlere bugünleri gösterdiği için şükrettik.
MİLLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLATTIK
■ Bu filmde yer almak sizin için ne ifade ediyor?
Türk milleti için dönüm
noktası olan 15 Temmuz
2016 gecesini anlatan bu
filmde rol almak benim
için anlatılamayacak kadar
kıymetli. Çok değerli
yapımcı, yönetmen ve
oyuncularla çalıştım. Bu
duyguları yeni nesillere
aktarabilmek çok kıymetli.
'15/07 Şafak Vakti', Türklerin
manevi ve fiziksel
kuvvetini, mücadele ruhunu
çok güzel anlatıyor.
15 TEMMUZ'DA ANKARA'DAYDIM KORKUNÇ UÇAK SESLERİ HÂLÂ KULAĞIMDA
■ Siz darbe girişiminin yaşandığı gece neredeydiniz, neler yaşadınız?
Ankara'daydım, hâlâ uçakların korkutucu
alçaktan uçuş sesleri kulağımda...
Bu filmdeki sahneler olayların esas boyutunu
bizzat yaşamamı sağladı. Hem oynadım,
hem de ağladım. Milliyetçi bir ailenin
ferdi olmaktan her zaman gurur duydum.
Filmdeki sahneleri de yaşayarak oynadım.
Şehitlerimize ve gazilerimize, o akşam özgürlüğümüz
için mücadele veren herkese
şükrettim. Bu topraklar, bu vatan bizim
asla bölünemez, bu gençlik hainlere geçit
vermez. Türk halkının gücünün gerçekten
her şeyden üstün olduğuna gönülden inanıyorum.