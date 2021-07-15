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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı

Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri töreninde Turkuvaz Medya rüzgarı esti. Gecede Yılın Magazin Eki; Günaydın, Yılın Röportajcısı Tuba Kalçık, Yılın Magazin Yazarı ise Ömer Karahan seçildi. Yılın Sohbet programı ödülü ise A Para’da yayınlanan Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu Biz Bize programına verildi. atv dizisi Baş Belası’nda oynayan İrem Helvacıoğlu ise En İyi Kadın Oyuncu seçildi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni, önceki akşam Hilton Bomonti Otel'de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Emre Kınay üstlenirken, pop müziğinin sevilen isimleri Serdar Ortaç ve Hande Yener de sahneye çıktı.
Törende GÜNAYDIN 3 ödüle layık görüldü. Yılın Magazin Eki ödülü GÜNAYDIN'a verilirken Yılın Röportajcısı ödülü Tuba Kalçık'ın, Yılın Magazin Yazarı ödülü ise Ömer Karahan'ın oldu. Yılın Sohbet programı ise A Para'da yayınlanan 'Biz Bize' programı seçildi. atv dizisi 'Baş Belası'nda rol alan İrem Helvacıoğlu ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
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Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı
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