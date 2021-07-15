Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuz neler söylüyor? 15 Temmuz 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Temmuz 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Temmuz 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "EN ÇOK TÜKETEN BURÇLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Koç: Günlük rutinlerini gözden geçirmek isteyebilir, ufak değişiklikler yapabilirsin. Son günlerde artan diş ağrıların, seni rahatsız edebilir.

Boğa: Kariyerini bir adım daha ileri taşımak için adımlarını sağlam atmak isteyeceksin. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla yaşadığın fikir ayrılıkları sizi yol ayrımına getirebilir.

İkizler: Sabah saatlerinde alacağın bir haber, tatil hazırlıklarını ertelemene neden olabilir. Akşam saatlerinde gündemi takip etmek için sosyal medyada fazla vakit harcayabilirsin.

Yengeç: Aile içerisindeki tartışmalarda taraf olmak istemeyeceksin. Mesleki açıdan kendine bir şeyler katmak için sertifikalı kurslar araştırabilirsin.

Aslan: Uzun süredir düşündüğün proje için başlangıcı bugün yapacaksın. Yalnız bir Aslan burcuysan, seninle iletişime geçmek isteyen kişilere açık kapı bırakmayacaksın.