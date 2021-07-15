Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuz neler söylüyor? 15 Temmuz 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Temmuz 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Temmuz 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "EN ÇOK TÜKETEN BURÇLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Günlük rutinlerini gözden geçirmek isteyebilir, ufak değişiklikler yapabilirsin. Son günlerde artan diş ağrıların, seni rahatsız edebilir.
Boğa: Kariyerini bir adım daha ileri taşımak için adımlarını sağlam atmak isteyeceksin. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla yaşadığın fikir ayrılıkları sizi yol ayrımına getirebilir.
İkizler: Sabah saatlerinde alacağın bir haber, tatil hazırlıklarını ertelemene neden olabilir. Akşam saatlerinde gündemi takip etmek için sosyal medyada fazla vakit harcayabilirsin.
Yengeç: Aile içerisindeki tartışmalarda taraf olmak istemeyeceksin. Mesleki açıdan kendine bir şeyler katmak için sertifikalı kurslar araştırabilirsin.
Aslan: Uzun süredir düşündüğün proje için başlangıcı bugün yapacaksın. Yalnız bir Aslan burcuysan, seninle iletişime geçmek isteyen kişilere açık kapı bırakmayacaksın.
Başak: Değişim konusu bugün senin için öne çıkacak. Uzun süredir aklında olan ev ya da araba için bugün harekete geçebilir, somut bir adım atabilirsin.
Terazi: Arkadaş çevrendeki tatsızlıkları bitirmek için bir araya gelebilirsiniz. Yapacağınız konuşma aranızdaki buzları erittiği gibi aranızdaki bağı da kuvvetlendirecek.
Akrep: Yaptığın hatalar, kendine duyduğun güveni sorgulamana neden olabilir. Kararlarından emin olarak hareket etmeyi, kendine bir zorunluluk olarak görmeye başlayabilirsin.
Yay: Çalıştığı işte mutsuz olan bir Yay burcuysan, gelen teklifleri değerlendirmek isteyeceksin. Rahatlamak ve nefes almak için tatile çıkma planları yapacaksın.
Oğlak: Gündemin en önemli konusu kişisel bakım olacak. Tarzında değişikliğe gitme isteğin, harcamalarında artışa gitmene sebep verebilir.
Kova: Yoğun telefon trafiği, gün içerisindeki planlarını değiştirecek. Hızlı kararlar vermen gerekirken, farkında olmadan hata yapabilirsin.
Balık: Değerlendirmen gereken fırsatlar için aceleci davranmayacaksın. Aile içerisinde çözülememiş miras konuları gündeme gelebilir.
EN ÇOK TÜKETEN BURÇLAR
Devir tüketme devri olmasa da tüketmeden de rahatlayamadığımız bir süreçte geçiyoruz. 21. Yüzyıla kafası karışık başlamak kapitalist sistemin de başını döndürdü. Kolay değil bu Kova Çağı'nın hızını hemen ardımızda bırakmak. Bu tüketim çılgınlığında hangi burcun ne kadar etkin olduğunu merak mı ediyorsunuz? Gelin beraber keşfedelim.
Koç Burcu: Maddi gücünü kullanmayı çok seven Kova burçlar maalesef yeteri kadar tasarruflu davranamaması ile bilinir. Sürekli tüketmesinin altındaki asıl sebeplerden biri de çabuk sıkılmalarıdır.
Boğa Burcu: Alışverişte uzun vakit harcamaktan hoşlanmayan Boğa burçları, net tavırlarıyla en az tüketen burçlar arasındadır. Kullandığı bir eşyadan eskiyene kadar vazgeçmez.
İkizler Burcu: Farklılık, stil ve göze hoşluk… bu üçleme İkizler burcunun tüketim anlayışını anlamamız için yeterlidir. Herkeste olanı almaz, herkesin sevdiğini sevmez İkizler burçları…
Yengeç Burcu: Alışveriş yapmayı eğlenmekten ziyade kafa dağıtmak için tercih eden Yengeçler nedensiz hiçbir tüketim sergilemez. Yer yer cimrilik de yapabilirler.
Aslan Burcu: Tüketmenin ete kemiğe bürünmüş hali Aslan burcudur. Yeni eşyalar almaktan daima keyif alır. Alışveriş yapmasa bile yeni şeyler görmeyi, denemeyi çok sever. Gösteriş merakını es geçmemeli.
Başak Burcu: Sürekli almaz, ama aldığı zaman da en iyisini alır. Başak burçları alışveriş için özel bir zaman yaratmaktan yana değildir. Eskiyene kadar eşyasını kullanan ve cimri görünüp bonkörlük yapan bir burçtur.
Terazi Burcu: Uyum konusunda takıntısı olan Terazi burçları alışveriş yaptıkları zaman sürekli bir ile yetinmez. Her daim bir fazlasını ister. İstekleri onun yaşam stilini, tüketim biçimini yansıtır.
Akrep Burcu: Tüketim kavramı bir insan olsaydı, en anlaşamadığı burçlardan birisi Akrep burcu olurdu. Birikim yapmak için doğmuş olan Akrepler hedefini daima büyük hedefe diker. Bu bazen onlar için dezavantaj niteliğindedir.
Yay Burcu: Kolay kolay değiştirmeyen bir burç olan Yaylar, nedensiz tüketmek istemezler. Harcama yapmak için önemli bir sebep olmalıdır. Gösterişten kaçar, markadan ise kaçmaz.
Oğlak Burcu: Bir Oğlak burcuyla alışverişe çıktıysanız durumunuz vahim. Zor beğenir ve cebindeki parayı hemen çıkarmaz. Alışverişi çok ciddiye alan bir burçtur.
Kova Burcu: Parasını doğru, yerinde ve zamanında kullanmak isteyen Kova burçları indirim tarihlerini yakından tarif eder. Bilinçli tüketmenin her halini hayatlarına entegre etmek için çabalar.
Balık Burcu: Tüketimi kalıba sığdıramaması ile bilinen Balık burçları kendinden çok başkaları için de tüketir. Parasını harcamaktan çekinmeyen Balıklar, tüketim alışkanlıkları ile parmak ısırtabilir.