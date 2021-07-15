Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın duygusal anları! "Utanmasam ağlayacağım"

Betül Cüreklibatır, "Kişilikli, karakterli bir insan yani çok çalıştı. Çok azimli, çok hırslı. Kolay bir iş değil film çekmek, çok zordu. Yokluklar içinde film çektiler ama severek yaptılar işlerini. Hep ayrı geçirdik hayatımızı. Çünkü bu kadar filmi elde etmek kolay bir şey değildi. Ne bayram bildik, ne seyran bildik. Bu benim fedakarlığım biraz" şeklinde konuştu.