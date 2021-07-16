Alaçatı’da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! Tepkiler çığ gibi…

Bir restorana gidiyorsunuz bütün bakışlar üzerinizde. 2021 yılındayız ve artık biz de sosyal, çalışan, üreten kadınlarız ve bu tarz bir şeyle karşılaşmak bizi çok yıpratıyor. Benim de amacım bunu dile getirmek. Bunu sadece başörtüsüne indirgemek istemiyorum, bu aslında bütün kadınların ortak problemi. Şort giyen kadına da kapalı kadına da böyle bir taciz var. Yakın zamanda Gülşen'e de yapıldı aynısı."