Başkomiser Şahin suçluları at üstünde kovaladı!

ATV
'nin
sevilen dizisi 'Baş Belası
', pazar akşamının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde başkomiser 'Şahin' binicilik yeteneği ile herkesi şaşırtacak.
Maceranın ve eğlencenin hız kesmediği dizide 'Şahin', cinayet büroya gelen yeni bir dava i çin çalışırken kendini heyecan yüklü bir kovalamacanın içinde buluyor.
Bir at çiftliğinde işlenen cinayeti soruşturan 'Şahin', soruşturma sırasında şüphelinin paniğe kapılıp kaçmasıyla çiftlikteki atlardan birine binerek şüphelinin peşine düşüyor!