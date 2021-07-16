‘Bu millet çok hain gördü hepsini tarihe gömdü!’

Hain darbe girişiminin 5'inci yılında Türkiye şehitlerini unutmadı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de yaptıkları paylaşımlarla şehitlerimizi andı, şanlı direnişimize övgü yağdırdı. Sosyal medyada gün boyunca "Bu millet çok hain gördü ama hepsini tarihe gömdü" paylaşımı beğeni toplarken Sibel Can
, Hadise
, Cenk Eren
, Uğur Işılak
, Hasan Kaçan
, İsmail Hakkı, Dursun Ali Erzincanlı, Mero ve Ümit Erdim gibi isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte paylaşımlardan bazıları:
MUSTAFA CECELİ:
"Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler; vatan size minnettar!"
DENİZ SEKİ:
"Şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."
AJDA PEKKAN:
yaptığı paylaşımla şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere minnetlerini sundu.
HÜLYA KOÇYİĞİT:
"Canları pahasına vatanımızı koruyan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla…"
ACUN ILICALI:
"Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."