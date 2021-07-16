Sıla ve Ahmet Kural davasında mahkeme kararı verildi! Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ancak Yerel Mahkeme 2.5 yıl önceki fiziki koşulların şu an mevcut olamayacağı gerekçesiyle, delilleri yeniden toplamayı yani keşif yapmayı reddetti. Biz de Sayın Mahkeme keşfi uygun görmüyorsa, somut olayda çelişki olduğunu ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermenin doğru olmayacağı; kanıtların bir kısmına dayanarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimalin kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiğini, bu ispatın, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ve açıklıkta olması gerektiğini beyan ederek beraat talep ettik.