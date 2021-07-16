Sinemanın en iyileri seçildi

1 Nisan'da çevrim içi gösterimlerle başlayan, salonlarda ve açık havada devam eden 40. İstanbul Film Festivali, önceki akşamı Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İKSV tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin ödül gecesinde, uluslararası ve ulusal yarışmaların kazananları açıklandı.
Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale'yi Emre Erdoğdu
'nun yönettiği 'Beni Sevenler Listesi' kazandı. Ödülü Tolga Karaçelik
takdim etti. Altın Lale Ödülü, 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Yönetmen ödülü, 'Çatlak' filmiyle Fikret Reyhan
'a verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle Halil Babür
kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Dirlik Düzenlik' filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy ve 'Sardunya' filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih'in oldu.
Sinema Onur Ödülleri ise yönetmen Çetin İnanç, oyuncular Suna Selen ve Salih Güney ile ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e verildi.