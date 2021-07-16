Ünlü model Kıvılcım Harika Ertunç’a saplantılı takipçi şoku!

Sunucu ve model Kıvılcım Harika Ertunç, sosyal medya üzerinden kendisini saplantı haline getiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak sosyal medya hesabı İnstagram'a bir kullanıcı tarafından hakaret içerikli ifadelerle şahsına saldırıda bulunduğunu ifade etti.
'AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM'
Kıvılcım Harika Ertunç savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde sosyal medya kullanıcısının ağır hakaret içerikli mesajlarla sık sık kendisini rahatsız ettiğini, saplantılı kullanıcının bununla da kalmayarak arkadaşlarına mesajlar attığını kaydetti. Şikâyet üzerine harekete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
'YOGAYA KATILACAĞIM MAİLİNE ŞİFRE ATTIM'
Savcılık soruşturma kapsamında güzel sunucunun ifadesine başvurdu. Savcılıkta ifade veren Ertunç, 'Söz konusu kullanıcıdan hakaret içerikli mesajlar almaktayım.
Bu mesaj çıktılarını dosyaya ibraz ettim. Ayrıca aynı hesap başka bir arkadaşımla iletişime geçerek 'Biraz sonra yoga sınıfına katılacağım, benim üyeliğimi dolduğu için senin mail adresini kullanacağım. Birazdan mailine şifre gelecek bana yollar mısın?' şeklinde mesaj attı.' diye konuştu. Kimliği belirlenen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.