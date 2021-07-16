Ünlü model Kıvılcım Harika Ertunç’a saplantılı takipçi şoku!

Bu mesaj çıktılarını dosyaya ibraz ettim. Ayrıca aynı hesap başka bir arkadaşımla iletişime geçerek 'Biraz sonra yoga sınıfına katılacağım, benim üyeliğimi dolduğu için senin mail adresini kullanacağım. Birazdan mailine şifre gelecek bana yollar mısın?' şeklinde mesaj attı.' diye konuştu. Kimliği belirlenen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.