Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Temmuz 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Temmuz 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Temmuz 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YAZILI BASIN KABUK DEĞİŞTİRİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Çevrendeki kişilerin her fırsatta yardımına koşmaya çalışıyorsun. Öz eleştiri yapmak isteyeceğin bu günde, kendine en sert soruları yöneltebilirsin.
Boğa: Karşına gelen konular, seni oldukça zor duruma sokabilir. Kafanı dağıtmak için hobilerine daha fazla vakit ayırmak isteyeceksin.
İkizler: Çalışma alanını yeniden düzenlemen, motivasyonunu artıracak. Uzun süredir düşündüğün araba alımı için bugün somut bir adım atmak isteyebilirsin.
Yengeç: Çalışmayan bir Yengeç burcuysan, günün erken saatlerinde iş başvurularınla ilgili haberler alabilirsin. Akşam saatlerinde sürpriz ziyaretçilerin olabilir.
Aslan: İş yerinde uzun süredir çalıştığın projede son dönemece gelmiş olabilirsin. Sorumluluklarının hafiflemeye başlayacak olması, kendine vakit ayırmanı sağlayabilir.
Başak: Ortaklı bir işte çalışan Başak burcuysan, fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Evli bir Başak burcuysan, akşam saatlerinde eşinle birlikte katılacağın bir davet olabilir.
Terazi: Gündeme gelen değişiklikler için harekete geçmek isteyeceksin. Maddi konularda alacağın haber, harekete geçmene yardımcı olacak.
Akrep: Kendin için her zaman en iyisini istiyor ve bunun için çaba gösteriyorsun. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, bugün alacağın haberler yüzünü güldürebilir.
Yay: Hayatına etki edecek kararlar gündeme gelebilir. Evli bir Yay burcuysan, geçmiş bir konu eşinle aranda tartışmalara neden olabilir.
Oğlak: Karşılaştığın sorunlarla ilgilenmemek için kendine çeşitli uğraşlar edinmek isteyebilirsin. Aile içerisinde sağlık sorunları olan bir büyüğün hakkında güzel haberler alabilirsin.
Kova: Çevrenden gelen uyarıları dikkate almak istemeyeceksin. Evli ve çocukları olan bir Kova burcuysan, hafta sonunun ailenle geçirmek için planlar yapabilirsin.
Balık: Beklediğin terfi haberi bugün karşına çıkabilir. Artan gelirlerinle birlikte, kendi isteklerine daha fazla önem vermen, değişimi de beraberinde getirecek.
YAZILI BASIN KABUK DEĞİŞTİRİYOR
Dünya değişiyor, tüketim kültürünün kabuk değiştirmeye başladığı milenyumdan itibaren yazılı basına olan ilgi de bir o kadar azalıyor. Dijitalleşmenin öneminin zirve yaptığı bu günlerde, ister istemez yazılı basın satışları da etkilendi. Birçok basın kuruluşu, dijitale yönelerek, yazılı basın defterini rafa kaldırdı.
Yeni İcatlar, İhtiyaçları Değiştirdi
İnsanlık için en önemli icatlardan birisi hiç şüphesiz yazıydı. Bir çağı bitirdiği gibi yeni bir çağı da başlattı. Zamanla gelişen insanlık, yeni gelişmelere de imza atmaya hızla devam etti. Yazılı basın ilk çıktığında hiç şüphesiz tek haber kaynağıydı. Telgraf, radyo, telefon, gazete ve internetin bulunuşu ve kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, geleneksel gazetelere olan taleplerin azalmasına da zemin hazırladı.
Önce Televizyon Ardından İnternet
Teknoloji öyle bir gelişim içerisindeki, sürekli olarak bir yenilik karşımıza çıkmakta. Yeniliğin olmadığı günleri tuhaf karşılar hale geldik. Basın da bu durumdan ister istemez etkilendi. Hayatına devam etmek için farklı alternatifler ararken, önce televizyon sonrasında da internet çıktı karşısına. Aktarım hızı mükemmele bu kadar yakın olunca da "geleneksel" basın kabuk değiştirmeye başladı.
Dönemin Gazetesi: Sosyal Medya
Gazeteciler, günler süren araştırmalar ve kaynak doğrulama sonucunda kaleme aldıkları haberlerini şimdi, sosyal medya sayesinde anında birçok takipçiye aynı anda ulaştırabiliyor. Kova Çağı'nda, iletişim o kadar hızlandı ki; artık haberleri gazetede bir sonraki gün görmeyi bekleyemez hale geldik.
Hangisinin Verdiği His Daha İyi?
Birçok soru var akıllarda. Mesela, hangisinin verdiği his daha iyi? Elimize bir gazete alıp okumak mı yoksa ekran karşısında bir şeyler izlemek mi? Bu sorunun bilinen net, kesin bir cevabı var mıdır? Yazılı basından daha çok etkiye sahip olan dijital gazeteler, sosyal platformların çıktığı ilk günden beri tüketim hızı ile birlikte popüler hale geldi. Z Kuşağı'nın içerisine doğduğu teknolojik dönemden bahsettiğimiz bu günlerde, geleneksel gazeteler, "nostalji" olarak hafızalarımızda yer edebilir. Şu soruyu da sormadan edemeyiz, "En son hangi gazeteyi alıp okudum?"