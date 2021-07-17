Bu filmin başrolünde kahraman Türk milleti var

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin galası yapıldı. Atlas Sineması
'nda gerçekleşen galaya başrol oyuncuları Erkan Petekkaya
, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Tugay Mercan, Hatice Sibel Aytan, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık, Berke Üzrek, Ferhat Yılmaz gibi ünlü isimlerin yanı sıra filmin yapımcısı Fatih Özcan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca desteklenen, yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği film; darbe girişimi sırasında Çengelköy ve o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları konu alıyor. Darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenen filmi izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
GERÇEK ÖYKÜLER
Filmi bundan sonra böyle bir hadise yaşanmaması ümidiyle çektiklerini vurgulayan Erkan Petekkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Türk halkının filmidir. Bizler figürandık, o gün Türk halkı başroldü. Dilerim herkes izler. O gece yaşananları yansız anlattık. İçinde siyasi, politik hiçbir şey yoktur. Gerçek neyse onu çektik. O gün sokağa çıkan herkes sayesinde şu an buradayız. O gün şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sokağa çıkan herkesten Allah razı olsun." Petekkaya, şehit kızı Elif Beren Karmil'i de alnından öpüp "Baban olmasa bugün burada biz olmayacaktık" dedi.