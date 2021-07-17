‘Güzellik yarışmasına girdiğimde kendimi beğenmiyordum’

Giriş Tarihi: 17.7.2021

Ünlü manken Çağla Şıkel, ilginç bir itirafta bulundu. Güzellik kraliçesi seçilene kadar kendisini hiç beğenmediğini söyleyen Şıkel, “O kadar zayıftım ki lahana gibi kat kat giyinirdim. Kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı” dedi