‘Güzellik yarışmasına girdiğimde kendimi beğenmiyordum’

Çağla Şıkel, başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu yaptı. İstanbul Devlet Konservatuvarı
'nda bale eğitimi alan ünlü mankenin, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla hayatı değişti. Modelliğin en şaşalı olduğu dönemde podyumlarda fırtına gibi esen Şıkel, ardından Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. Mankenlikteki başarısını oyunculuğa da taşıyan Şıkel, Cennet Mahallesi
'ndeki rolüyle çok konuşuldu. Son yıllarda ekran yolculuğuna sunuculuk yaparak devam eden ünlü manken, gençlik yıllarına dair itiraflarda bulundu.
Genç kızların örnek aldığı mankenlerin başında gelen Şıkel, kilo takıntısı olanlara nasihatlerde bulundu. Fazla kilolarını veremediği için yakınanlara bu durumu kafalarına takmamaları gerektiğini söyleyen ünlü manken, geçmiş yıllara döndü ve yaşadıklarını anlattı: "Benim de kendimi beğenmediğim uzun bir zaman oldu. Hatta kendimi beğenmeye beğenmeye güzellik yarışmasına girdim. Güzellik dışında birtakım meziyetlerime güveniyordum. Güzellik yarışmasında neyin kriter olduğunu bile bilmiyordum. O yıllarda etrafımda çok güzel kızlar vardı ve ben güzel olduğumu düşünmüyordum."
ZAYIFLIĞIMA ÇARE ARADIM
Zayıflığına çareler bulmaya çalıştığını anlatan güzel manken, sözlerine şöyle devam etti: "Bir parça daha kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı. O kadar zayıftım ki kot pantolonlarımın içine tozluklar, ekstra pantolonlar giyiyordum. Ben de kendimi beğenmiyordum ve sevmiyordum ama şimdi düşününce keşke o zamanın keyfini çıkarsaymışım diyorum. Kilo vermek için havuç yiyen arkadaşlarımın yanında doyasıya tadını çıkartırdım. Çünkü asla bir daha o yaşına geri dönemeyeceksin. Şişmansan kendini kötü hissediyorsan şu anda ben ne yapabilirim diye kendine sormalısın. O anda sana kendini iyi hissettirecek bir şey varsa yap. Ama yapabileceğin bir şey yoksa tepinmeyi bırakman gerekiyor. Ben de böyle özgüvenli değildim ama 40 yaşından sonra oldum. Hiçbir şey için acele etmeyin."
Kendini keşfetme sürecinden de bahseden Şıkel, "Kendini sevmeye kendini tanıyarak başlamalısın. Bence bu çok uzun bir yolculuk. Ben ne yansıtıyorsam etrafımdan onu alıyorum. Bazen tek başıma bir işe gidiyorum çok sıkılacağım diye düşünüyorum ama tam tersi o kadar eğleniyorum ki, ben ne kadar şanslıyım diyorum. Halbuki bu benim yansıttığım enerjiyle ilgili" deyip ekledi: "Spor yapmak çok önemli. Benim bu kadar özgüvenli olmamın yüzde 70'i spora bağlı. Kendimi güçsüz hissettiğimde, niye böyle tatsızım dediğimde spor yapıp sokakta Victoria's Secret defilesine çıkan kadınlar gibi yürüdüğümü, ayaklarım yere nasıl basa basa gittiğimi hatırlıyorum. Kendimi motive ediyorum."
ANNE OLUNCA ÖZGÜVENİM DAHA DA ARTTI
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, tüm hayatının anne olduktan sonra değiştiğini de anlattı: "Bu hayatta nasıl anne olduğumu gördüğümde kendime özgüvenim çok daha fazla arttı. Çok şükür babaları hayatta ama ayrıyız. Tek başıma evde iki çocuğa bakabilmenin, onları iyi yetiştirebilmenin gururu çok başka."