Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...

"AŞK BİRÇOK DUYGUNUN KARIŞIMI"

InStyle dergisine konuşan Alina Boz, aşka bakış açısı hakkında, "Aşk birçok duygunun karışımı. Tarif edilmesi çok zor. Yine de hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme halidir. Edindiğin deneyimlerle birlikte tanımı da değişir" demişti.