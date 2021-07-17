Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...

Oyuncu Alina Boz, rol aldığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Boz, uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile önceki gün Yalıkavak'taki Xuma Beach'te görüntülendi.
Mekanın iskelesine çıkan grup, günü bol bol fotoğraf çektirerek geçirdi. Erkan Avcı'nın, eline aldığı cep telefonuyla iskelede yerlere yatması dikkat çekti.
38 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışık ve rengini ayarlamak için dakikalarca uğraştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
İSKELEDE EĞLENCELİ ANLAR
Tescilli güzel Gizem Karaca'nın beline sardığı eşarbı alarak başına bağlayan oyuncu Erkan Avcı, renkli görüntüler verdi. Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer'le birlikte uzun süre suda kalmayı tercih etti. İkili sonrasında denizden çıkıp, günü arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi.
'EVLİLİK' CEVABI!
Öte yandan geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği dedikoduları sorulan 23 yaşındaki oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" karşılığını vermişti.