Haberler Günaydın Haberleri Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...
Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:53 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:54

Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...

Oyuncu Alina Boz, rol aldığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum’da aldı. Boz, uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile tatilde görüntülendi. Çift, önceki gün Yalıkavak'taki Xuma Beach'te görüntülendi. İkiliye Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici de eşlik etti. Mekanın iskelesine çıkan grup, fotoğraflar çektirdi. Alina Boz ve Mithat Can Özer ise uzun süre denizde kalarak sohbet etti.

Oyuncu Alina Boz, rol aldığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Boz, uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile önceki gün Yalıkavak'taki Xuma Beach'te görüntülendi.

Gözde aşıklara Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici de eşlik etti.

Mekanın iskelesine çıkan grup, günü bol bol fotoğraf çektirerek geçirdi. Erkan Avcı'nın, eline aldığı cep telefonuyla iskelede yerlere yatması dikkat çekti.

38 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışık ve rengini ayarlamak için dakikalarca uğraştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İSKELEDE EĞLENCELİ ANLAR

Tescilli güzel Gizem Karaca'nın beline sardığı eşarbı alarak başına bağlayan oyuncu Erkan Avcı, renkli görüntüler verdi. Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer'le birlikte uzun süre suda kalmayı tercih etti. İkili sonrasında denizden çıkıp, günü arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi.

'EVLİLİK' CEVABI!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği dedikoduları sorulan 23 yaşındaki oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" karşılığını vermişti.

"AŞK BİRÇOK DUYGUNUN KARIŞIMI"

InStyle dergisine konuşan Alina Boz, aşka bakış açısı hakkında, "Aşk birçok duygunun karışımı. Tarif edilmesi çok zor. Yine de hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme halidir. Edindiğin deneyimlerle birlikte tanımı da değişir" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maraşlı dizisi final yapan Alina Boz sezonun yorgunluğunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da atıyor! Denizde romantik anlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA