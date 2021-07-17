Son Dakika magazin haberleri... Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı!

Son Dakika magazin haberleri... Uzun bir süredir röportaj vermeyen başarılı şarkıcı Hande Yener, İstanbul Boğaz'ında bir teknede röportaj verdi. Verdiği röportajda artık çok değiştiğini belirten Hande Yener, bunun nedenini de paylaştı.
MEME KANSERİNE YAKALANDIĞINI İTİRAF ETTİ!
1 yıl kadar önce meme kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sanatçı, yaşadıklarını anlatırken adeta sesi titredi. Ağlamamak için kendisini zor tutan Hande Yener, samimi itiraflarda bulundu.
"DOKTORUN FELAKET DEDİĞİNİ DUYDUM VE YIKILDIM"
Yaşadıklarını anlatan Hande Yener, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde 'felaket' dediğini duydum ve yıkıldım." ifadelerini kullandı.
Hastalığını öğrenir öğrenmez ünlü sanatçının doktoru Yener'i ameliyata aldı. Ameliyat 7 saat sürerken ünlü sanatçı, 5 gün hastanede kaldığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video
"ÖLECEĞİMİ SANDIM! 6 AYDA BİR YAŞADIĞIMI KUTLUYORUM"
Ünlü sanatçı, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." dedi.
"ALLAHIM'A KAVUŞUYORUM DİYE AVUNDUM"
Kanser olduğunu ilk öğrendiğinde yaşadıklarına da değinen sanatçı, "Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, 'Allah'ıma kavuşuyorum' diye avundum." diye konuştu.
"KONSERDE KABLOLAR GÖRÜNMESİN DİYE VATKALI ÇEKETLE SAHNEYE ÇIKTIM"
Kanser tedavisi gördüğü sırada sahneye çıktığını da söyleyen Yener, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı."
"KİMSE BENİ BU HASTALIKLA ANMASIN"
Ünlü sanatçı bütün kadınların kendini kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum. "İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın." ifadelerini kullandı.
"ESKİSİNDEN DAHA SAĞLIKLIYIM"
Geçen sene haziran ayında hastalığa yakalandığını da sözlerine ekleyen Yener, eskisinden daha sağlıklı olduğunu söyleyerek hayranlarını sevindirdi.