Son Dakika magazin haberleri... Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı!

"ALLAHIM'A KAVUŞUYORUM DİYE AVUNDUM"

Kanser olduğunu ilk öğrendiğinde yaşadıklarına da değinen sanatçı, "Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, 'Allah'ıma kavuşuyorum' diye avundum." diye konuştu.

"KONSERDE KABLOLAR GÖRÜNMESİN DİYE VATKALI ÇEKETLE SAHNEYE ÇIKTIM"

Kanser tedavisi gördüğü sırada sahneye çıktığını da söyleyen Yener, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı."