Bodrum’da lüks tüketim zirve yaptı… Fiyatlar dudak uçuklattı

Ne telefon çekiyor, ne de internet hızı tatmin ediyor. Umarım bu durum bu yaza özgüdür ve her şey toparlanır. Bir de harcamalar var tabii lüks restoranda en az bin lira harcamak zorundayız. Her mekanda kişi başı minimum cepten çıkan bu. Elbet uygun hesaplı işletmeler de vardır ama popüler kültürün kıyısında dolanmanın bedeli bu. Bir de kabana almak istiyorsan, 'Bir locam olsun' diyorsan en az 5 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Ben bu bayramı evimin sınırlarında klimanın altında geçiririm yoksa tatilimin bir çok yaza oranla maliyeti fazla olacak.