Haberler Günaydın Haberleri ‘Görüntüleri kaldırın’ dedi! Mahkeme reddetti
Giriş Tarihi: 18.7.2021

‘Görüntüleri kaldırın’ dedi! Mahkeme reddetti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
‘Görüntüleri kaldırın’ dedi! Mahkeme reddetti

Ünlü iş insanı Dikran Masis, kızı Alexandra’nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. Masis, haberlerin erişime engellenmesini istedi ancak talebi reddedildi

İTİBARIM ZEDELENDİ
Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuş, Alexandra'nın 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini anlatmıştı.



Bunun üzerine Masis, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurup Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. İtibarının zedelendiğini savunan iş insanı, söz konusu haberlerin erişime engellenmesini talep etti ancak talebi reddedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Görüntüleri kaldırın’ dedi! Mahkeme reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA