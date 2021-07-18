‘Görüntüleri kaldırın’ dedi! Mahkeme reddetti

İTİBARIM ZEDELENDİ

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuş, Alexandra'nın 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini anlatmıştı.







Bunun üzerine Masis, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurup Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. İtibarının zedelendiğini savunan iş insanı, söz konusu haberlerin erişime engellenmesini talep etti ancak talebi reddedildi.