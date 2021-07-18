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Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:00 Son Güncelleme: 18.7.2021 10:55

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor! Rojda Demirer isyan etti!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor! Rojda Demirer isyan etti!

Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: “Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor.” Yücel Erten’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam’ın kadroya girdiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sular durulmuyor! Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması tepki çekmişti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: "Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular.

Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor."

BİR SKANDAL DAHA

Yücel Erten'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam'ın kadroya girdiği ortaya çıktı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor! Rojda Demirer isyan etti!
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