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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:39 Son Güncelleme: 18.7.2021 09:55

Son Dakika Haberler: Dikran Masis ‘Görüntüleri kaldırın’ demişti… Mahkeme karar verdi!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Son Dakika Haberler: Dikran Masis ‘Görüntüleri kaldırın’ demişti… Mahkeme karar verdi!

Sosyetede yaşanan skandal magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Dikran Masis’in kızı Alexandra’nın, 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği ve yüzüne esrar üflediğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanı Dikran Masis, kızı Alexandra’nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. Masis, haberlerin erişime engellenmesini istedi ancak talebi reddedildi.

Ünlü iş insanı Dikran Masis, kızı Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. Masis, haberlerin erişime engellenmesini istedi ancak talebi reddedildi.

İTİBARIM ZEDELENDİ

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuş, Alexandra'nın 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini anlatmıştı.

Bunun üzerine Masis, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurup Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti.

İtibarının zedelendiğini savunan iş insanı, söz konusu haberlerin erişime engellenmesini talep etti ancak talebi reddedildi.

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Son Dakika Haberler: Dikran Masis ‘Görüntüleri kaldırın’ demişti… Mahkeme karar verdi!
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