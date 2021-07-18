Son Dakika Haberler: Dikran Masis ‘Görüntüleri kaldırın’ demişti… Mahkeme karar verdi!

Ünlü iş insanı Dikran Masis, kızı Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti. Masis, haberlerin erişime engellenmesini istedi ancak talebi reddedildi.
İTİBARIM ZEDELENDİ
Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuş, Alexandra'nın 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini anlatmıştı.
Bunun üzerine Masis, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurup Alexandra'nın eşiyle olan boşanma davalarında isminin geçtiğini ve hedef haline getirildiğini belirtti.