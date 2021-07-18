Usulsüz seçime isyan!

JÜRİ NEDEN VARDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sular durulmuyor! Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması tepki çekmişti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: "Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor."





BİR SKANDAL DAHA

Yücel Erten'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam'ın kadroya girdiği ortaya çıktı.