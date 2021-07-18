Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 18 Temmuz 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Temmuz 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Temmuz 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KEŞKE DEMEDEN ÖNCE..." başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 18 TEMMUZ 2021 PAZAR

Koç: Günü birlik tatil planları gündeme gelebilir. Kardeşinin kariyerindeki gelişmelere en az onun kadar sevinebilir ve mutluluğunu paylaşabilirsin.

Boğa: Dinlenmeye ayırdığın gün için telefonunu sessize almak isteyebilirsin. Ailenin kişisel eşyalarını karıştırması, problemlere sebep olabilir.

İkizler: Yakın bir arkadaşının düğünü için erken saatlerde hazırlıklara başlayabilirsin. İsteklerine göre hareket etmen masraflarını artırabilir.

Yengeç: Aynı anda birden fazla konu ile meşgul olman, dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Gün içerisinde yakın bir arkadaşın evliliğinde yaşadığı sorunları sana anlatmak isteyebilir.

Aslan: Gün için düşündüklerin, gelen telefon sonucunda değişime uğrayabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, sevgilinle dışarıda vakit geçirmek isteyeceksin.