Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 18 Temmuz 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Temmuz 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Temmuz 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KEŞKE DEMEDEN ÖNCE..." başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Günü birlik tatil planları gündeme gelebilir. Kardeşinin kariyerindeki gelişmelere en az onun kadar sevinebilir ve mutluluğunu paylaşabilirsin.
Boğa: Dinlenmeye ayırdığın gün için telefonunu sessize almak isteyebilirsin. Ailenin kişisel eşyalarını karıştırması, problemlere sebep olabilir.
İkizler: Yakın bir arkadaşının düğünü için erken saatlerde hazırlıklara başlayabilirsin. İsteklerine göre hareket etmen masraflarını artırabilir.
Yengeç: Aynı anda birden fazla konu ile meşgul olman, dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Gün içerisinde yakın bir arkadaşın evliliğinde yaşadığı sorunları sana anlatmak isteyebilir.
Aslan: Gün için düşündüklerin, gelen telefon sonucunda değişime uğrayabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, sevgilinle dışarıda vakit geçirmek isteyeceksin.
Başak: Önemli konulardaki fikirlerine çevrenin değer vermesini istiyorsun. Evde geçireceğin akşam saatlerinde, hummalı bir temizlik için kolları sıvayacaksın.
Terazi: Arkadaşların aracılığıyla gireceğin ortamlarda yeni insanlar ile tanışabilirsin. Aile içerisinde yaşanan tartışmalardan etkilenmemek için kabuğuna çekilmek isteyebilirsin.
Akrep: Kendi gücünün farkına varıyorsun. Evde geçireceğin bu günde, göreceğin eski eşyalar, geçmiş anıların gözünde canlanmasını sağlayacak.
Yay: Problemleri zorlanmadan ortadan kaldırman kendine duyduğun güvenin artmasını sağlayacak. Her ne olursa olsun realist davranmaktan vazgeçmeyeceksin.
Oğlak: Aile büyükleriyle aranızdaki buzları eritmek için harekete geçeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Oğlak burcuysan, özlem gidermek için sürpriz ziyaretlerin olabilir.
Kova: Bugün hata yaptığını düşündüğün konulara odaklanmak isteyeceksin. Evli bir Kova burcuysan, eşinle aranda ufak çaplı tartışmalar olabilir.
Balık: Duygusal hayatın bir mesajla hareketlenmeye başlayabilir. Ani, beklenmedik gelişmelere karşı her zaman hazırlıklı olmalısın.
KEŞKE DEMEDEN ÖNCE...
Hayatımızda iyi ki yaşanmış dediğimiz birçok anımız vardır. Aldığımız anlık kararların sonuçlarını düşünmez, hesap yapmayız. Geçti gitti diye kendimize telkin verir yolumuza devam ederiz. Kim bilir kaç gece aklımıza gelen düşünceleri kovalamışızdır. Rastgele yaşarız, planlar yapar, planları bozarız. Sonra bu sefer olacak diye aynı kısır döngüye hapsederiz kendimizi.
"Değişiklik yapmak radikal bir karardır. Öyle ki hayatımızı değiştirmek sanki bizim elimizde değil gibi kendi hayatımıza köle oluruz, zincirleri kıramayız."
Kaçmaya Çalıştığımız İç Sesimizden Başkası Değil!
İçerisinde bulunduğumuz durumların arasında en zorudur teselli aramak. Duygusal yoğunluğunun altında ezilip kaçmaya çalıştığımız iç sesimizden başkası değildir. Anlayamayız bu duyguyu zamanı gelmedikçe de. Söylediklerimiz kadar söylemediklerimiz; yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdır.
"Keşke"ler Büyüdükçe Büyür İçimizde
Keşke şöyle yapsaydım dediğiniz anda birden fazla "keşke"niz olup çıkar. Büyüdükçe büyür içimizde. En derine kadar inersiniz, nasılsa girmişsinizdir bu yola. Kendimize acımayı, kendimizi acıtmayı severiz. Kabullenmek yerine umut etmek, çabalamak gerekir. Rüzgar tersten esse bile inancımızı beslememiz ve inadına yürümemiz gerekir. Hayat ters köşelere yatırmış olsa bile tecrübe sayıp, tekrarları azalttığımız sürece korkularımızdan uzaklaşırız.
Değiştirme şansımız vardır ne zaman ne kadar gecikmiş olduğunuzun önemi diye bir şey yoktur. Yolun neresinden dönerseniz kârdır ya hani. İşte öyle bir şey…
Nefes Aldığımız Sürece, Her Şey Bizim Elimizde
Peki, sizin keşkeleriniz neler, hiç düşündünüz mü? Yarın ömrünüzün sona ereceğini bilseniz hayatınızdan neleri değiştirmiş olmayı dilerdiniz? Ya da neleri yapmamış olmayı?
Unutmayın, hala nefes alıyoruz ve bazı şeyleri değiştirmek elimizde. Pişman olduğunuz şeyleri sıraladıktan sonra listenize tekrardan bakın ve değiştirmeniz için geç olmayan maddelerin altını tekrardan çizin. Pişman olarak yaşayacağınıza elinizde hala zaman ve imkan varken atağa geçin, çaba gösterin, ertelemeyin…
Hiçbir Şey İçin Geç Olmadığına İnanın
Geçmişi geri getiremeyiz, geleceği ise bilemeyiz. Biz en iyisi elimizdekiyle idare edelim ve "bugün ne yapabilirim", "neleri değiştirebilirim" e odaklanalım. Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır.