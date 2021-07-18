Zeki Çetin COVID-19’a yakalanarak aramızdan ayrıldı! Bülent Ersoy onun sahnesini izlerken gözyaşlarına boğulurdu…

Bunu gelecek nesillere doğru geçiremezsek nasıl yaşayacak' derdi." Çetin, bir Türk Sanat Müziği sevdalısı olmasının yanı sıra sıra dışı işletmeci kimliği ile de tanınıyordu. Çetin işletmeciliğe bir kavun tartışmasıyla başlıyor. Sahneye çıktığı yerde müşteri kavun istiyor. İşletmeci de "Bitti" diyor. Çetin de "Kavun olmayan müessesede çalışmam" deyip işi bırakıyor. İşletmeci, "Kolaysa sen işletmecilik yap" deyince de 1982 yılında Caddebostan'da yeni bir serüvene atılıyor. Pınar Restoran'a önce kiracı olarak girip sonra ortak oluyor.

Diğer ortağın bir süre sonra, "Müşterilere işkembe çorbasını bedava veriyorsun, bundan sonra para alacağız" demesi üzerine de senet imzalayarak borç harçla restoranı tamamen devralıyor. Semra Hanım'ın anlattığına göre çorba, Zeki Bey için hassas konu: "Her gecenin sonunda işkembe çorbası verirdik. İçmeden kalkan olursa sahne kıyafetiyle peşinden gider, arabasından indirir, içeri getirir, çorbasını içirirdi." Zeki Çetin, sahneye çıktığında üç saatten aşağı inmiyordu. "Hiç oturmazdı. Böyle bir yaşam istediği, çalışma istediği ben görmedim.

Birlikte kaç gün tatil yaptınız diye sorsanız bir elin parmaklarını geçmez" diyen Semra Hanım 56 metrekarelik yerde 93 kişiyi yemekli ağırladıklarını anımsıyor, "Kaloriferin üzerinde bile oturanlar vardı. Aileler müzik dinleme adabını öğrensinler diye çocuklarını getirirdi..." O dönem Zeki Çetin'i dinlemeye gelenler arasında kimler yok ki... Adnan Kahveci, Mehmet Barlas... Turgut Özal ve Semra Özal'ın geleceği akşamlarda önceden kontrol için korumalar geliyor Pınar Restoran'a. Zeki Bey, "Ben sizden daha iyi korurum" diyerek onları gönderiyor.