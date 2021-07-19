1 milyon kişi akın etti altyapı çöktü

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla tatilciler, rotayı Bodrum
'a çevirdi. Ancak otellerdeki doluluk, trafik ve yüksek fiyatlar yüzünden tatilciler neredeyse geldiklerine pişman oldu. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçedeki aşırı yoğunluğa bağlı su patlamaları da hem tatilcileri hem de ilçede yaşayanları isyan ettirdi.
Vatandaş "Bizim sesimize kimse kulak vermiyor, belediyeden iki-üç kişi geliyor, sonra herkes işi birbirine atıyor, bir türlü çözüme ulaşılmıyor. Belediye başkanı gelsin de halimizi görsün, resmen tozun içinde yaşıyoruz" dedi.