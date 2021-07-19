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Giriş Tarihi: 19.7.2021

1 milyon kişi akın etti altyapı çöktü

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
1 milyon kişi akın etti altyapı çöktü

Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle Bodrum resmen akına uğradı. Nüfusu 1 milyona ulaşan şehirde trafik kilitlendi, altyapı iflas etti. Bodrumlular isyanda: “30 yıldır böyle kalabalık, böyle trafik görmedik!”

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla tatilciler, rotayı Bodrum'a çevirdi. Ancak otellerdeki doluluk, trafik ve yüksek fiyatlar yüzünden tatilciler neredeyse geldiklerine pişman oldu. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçedeki aşırı yoğunluğa bağlı su patlamaları da hem tatilcileri hem de ilçede yaşayanları isyan ettirdi.



Vatandaş "Bizim sesimize kimse kulak vermiyor, belediyeden iki-üç kişi geliyor, sonra herkes işi birbirine atıyor, bir türlü çözüme ulaşılmıyor. Belediye başkanı gelsin de halimizi görsün, resmen tozun içinde yaşıyoruz" dedi.





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1 milyon kişi akın etti altyapı çöktü
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