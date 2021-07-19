Baş Belası keyif verdi

Şahin'in Yener'le kavgasının ardından tüm emniyet ve cinayet büro Şahin'le ilgili kararı büyük bir endişeyle beklemeye başladı. Yener, Şahin'in meslekten ihraç edilmesini isterken; Mehmet Amir ise Şahin'i korumak için bir çözüm yolu buldu. İpek'ten terapi alarak öfkesini kontrol altına aldığına dair olumlu rapor alması durumunda ihraç edilmekten kurtulabileceğini söyledi. Şahin ise bu fikre hiç sıcak bakmadı. Mehmet Amir, Şahin'e sunduğu seçeneklere karşılık bir seçim yapması için iki gün süre tanıdı.