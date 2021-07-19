Bayram aileyle güzel

'BİZİM İÇİN MUTLULUĞUN RESMİ BU!'
Hülya Koçyiğit
-Selim Soydan
çifti, kızları ve damatları Gülşah-Ender Alkoçlar
, torunları ve damatları Engin Altan
-Neslişah Düzyatan
, Kaan-Aslışah Demirağ
çiftleri ve torunlarının çocuklarıyla bayram için buluştu. Hülya Koçyiğit, 'mutluluğun resmi' olarak tarif ettiği bu buluşmada yaşananları anlattı.
'DİNLE KIZIM BUNLAR BİZİM GELENEKLERİMİZ'
Merve Özbey
ve eşi Kenan Koçak
, minik kızları Elif Özüm
ile birlikte ilk röportajlarını GÜNAYDIN'a verdi. Merve Özbey, "Bayram geleneklerimizi, ailenin önemini anlatarak kızımızı büyüteceğiz" dedi.
'DENİZHAN HER YIL KÖYÜNE GİDECEK'
Gökhan Tepe
, eşi Aylin Hanım'la 1,5 yaşındaki oğulları Denizhan'ı sık sık memleketlerine götüreceklerini açıkladı: "Denizhan'ı kendi köylerimize götüreceğiz. Akrabalarını tanımalarını, kuzenleriyle oyunlar oynamasını istiyoruz."
'DEDELİĞİN TARİFİ YOK'
Yavuz Bingöl
, kızı Türkü Bingöl Yüncü
ve 15 aylık torunu Aslan'la GÜNAYDIN'a röportaj verdi. Pandemi sebebiyle üç ay torununa hasret kaldığını anlatan Bingöl, "Hayat Aslan'la güzel. Dedeliğin tarifi yok" diyor.