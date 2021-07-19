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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:24 Son Güncelleme: 19.7.2021 10:54

Son Dakika Magazin Haberleri: İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğine hakaret edeni affetmedi!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son Dakika Magazin Haberleri: İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğine hakaret edeni affetmedi!

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan’dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Katıldığı moda programıyla üne kavuşan ve programdaki kavgalarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, katıldığı programda yaptırdığı estetik operasyonlarını açıklamıştı. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayşegül Melisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası kendisine, "Affedersin ama ş.. dönmüşsün" şeklinde hakaret içerikli yorum yapan şahsı affetmedi.

Bir dönem ilgiyle izlenen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, geçtiğimiz günler bir televizyon programına katıldı. Ünlü isim, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" şeklindeki açıklaması ardından sosyal medyada uzun süre gündem konusu oldu.

YORUMU AFFETMEDİ

Genç kadının estetikli ve estetiksiz fotoğraflarını yayınlayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Affedersin ama ş... dönmüşsün" şeklinde hakaret içerikli bir yorum yaptı.

Yorum sonrası savcılığa başvuran genç kadın, kendisine hakaret eden şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 23 yaşındaki Ahmet K. olduğu belirlenen kullanıcının ifadesine başvuruldu.

Genç adam, söz konusu hesabın ve profil fotoğrafının kendisine ait olduğunu, şikayete konu yorumu kendisinin yazdığını, müştekiyi tanımadığını belirterek suçlamayı reddetti.

Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Ayşegül Melisa Doğan şahısla uzlaşmayı reddetti. Savcılık soruşturma sonunda genç adam hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Son Dakika Magazin Haberleri: İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğine hakaret edeni affetmedi!
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