Son Dakika Magazin Haberleri: İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğine hakaret edeni affetmedi!

Bir dönem ilgiyle izlenen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, geçtiğimiz günler bir televizyon programına katıldı. Ünlü isim, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" şeklindeki açıklaması ardından sosyal medyada uzun süre gündem konusu oldu.