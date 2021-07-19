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Giriş Tarihi: 19.7.2021

İş ve siyaset dünyası düğünde buluştu

İş ve siyaset dünyası düğünde buluştu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl’ün kızı Nuriye Bingöl ile Muratcan Fersan evlendi. Nikah töreninde iş, sanat ve siyaset dünyası bir araya geldi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün kızı Nuriye Bingöl ile Muratcan Fersan'ın nikah töreni; iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. İstanbul Çobançeşme'deki Pullman Otel'de önceki akşam yapılan nikâh töreninin sunuculuğunu ünlü radyo programcısı Ali Şentürk (Afrikalı Ali) üstlendi. Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Geniş bir davetli topluluğunun katıldığı törene genç çiftin mutluluğu damga vurdu.

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İş ve siyaset dünyası düğünde buluştu
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