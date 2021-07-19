İş ve siyaset dünyası düğünde buluştu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl
'ün kızı Nuriye Bingöl
ile Muratcan Fersan
'ın nikah töreni; iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. İstanbul
Çobançeşme'deki Pullman Otel'de önceki akşam yapılan nikâh töreninin sunuculuğunu ünlü radyo programcısı Ali Şentürk (Afrikalı Ali) üstlendi. Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu
, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Geniş bir davetli topluluğunun katıldığı törene genç çiftin mutluluğu damga vurdu.