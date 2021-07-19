TikToker TuğbaRones: Bir makyaj için 7-8 saat harcıyorum!

Diğer sosyal medya mecralarına da içerikler üretme fikrin var mı? YouTube'a mesela?

Var. Her defasında da çekim için gün belirliyorum. Ama bir türlü başlayamıyorum. Geç kaldığımı da düşünüyorum. Tanınmaya başladığım zamanlarda YouTube'a girseydim çok iyi verim alırdım. Ama şimdi başlasam sıfırdan başlayacağım. O yüzden cesaret edemiyordum ama başlamayı düşünüyorum.

Hangi videodan sonra milyonlar seni izlemeye başladı?

2018'de sadece bir şarkıya eşlik ettiğim video Instagram sayfalarında yayıldı. Videomu paylaşmasını rica ettiğim hesap paylaştıktan sonra diğer hesaplar da aldı. Her sayfada görmeye başladım kendimi. Sonra takipçilerim arttı.

"Bir makyaj için 7-8 saat harcıyorum"

Makyaj videoları çekiyorsun. Çok yormuyor mu o kadar uğraşmak, makyajı çıkarmak? "Ya ne yapıyorum? Bırakmalı artık" dediğin bir an oldu mu?

Çok oluyor :) En az 3 saat sürüyor bir makyaj. Sadece makyajı yapmak değil tabii, videoya alıyoruz her anı. Kafadan 7-8 saatim gidiyor. Bazen çok sıkıyor. Ben farklı içerikler de yapmaya çalışıyorum. Makyaj haftada 1-2 defa yapılıyor.

Makyaj yapan fenomenlerden, YouTuberlardan kimleri beğeniyorsun?

Şeyda Erdoğan.