Bombaları ardı ardına patlattı! Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak nafaka açıklaması! Şeyma Subaşı'na aylık 115 bin TL nafaka ödüyordu…

Son iki yıldır çok mutlusunuz. Sebebi Çağla Altunkaya mı?

"Öyleyim. Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz."