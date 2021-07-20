Bombaları ardı ardına patlattı! Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak nafaka açıklaması! Şeyma Subaşı'na aylık 115 bin TL nafaka ödüyordu…

Acun Ilıcalı, iki yıldır mutlu birliktelikleri olan Çağla Altunkaya ile ilişkisi ve eski eşi Şeyma Subaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın, Hürriyet'e verdiği röportajdan ilgili bölüm...
Son iki yıldır çok mutlusunuz. Sebebi Çağla Altunkaya mı?
"Öyleyim. Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz."
Peki ya Çağla'dan öncesi?
"İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel."
Eski eşiniz Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmüyor. Sevgilisiyle ayrılması haber, barışması ayrı haber. Siz neresindesiniz bu olayların?
"Olanlardan bilgim oluyor. Şeyma'yla çok iyi iki arkadaşız. Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok; 'İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.' Şeyma'nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum."
Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza'dan ev tuttuğunuz söylendi...
"Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza'dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında..."
"Bizim aramızda 'Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı' diye bir durum da yok. Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı..."
"Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi. Zaten onun kafasında 'Acun'dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır."
Bildiğim kadarıyla nafaka rekortmenisiniz. Zeynep Hanım'a verdiğiniz nafakayı da biliyoruz...
Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır."