Son Dakika Haberler: Tolga Sala büyük şok yaşadı… Ünlü oyuncunun lüks aracının üzerine ağaç devrildi facianın eşiğinden döndü!

Gelip baktığımızda da ağacın çürümüş olduğunu gördük. Zarar gören araçlardan bir tanesi lüks bir otomobildi, arka camı patladı. Kaportasında hasar var. Diğer araç ise o da pahalı bir araç. Bu doğal bir olay, kimsenin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Neticede ağaç, kendiliğinden olan bir şey kasıt yok" diye konuştu.