Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan evlilik itirafı! "Evliliği beceremedim, siz..."

Önceki akşam bir otelde sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Serdar Ortaç evli olan çiftlere "ben evliliği beceremedim siz mutlu olun" dedi.
Bardakçı koyunda bulunan bir otelde 2 saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti.
Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..."
Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.