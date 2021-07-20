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Giriş Tarihi: 20.7.2021 14:30 Son Güncelleme: 20.7.2021 14:44

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan evlilik itirafı! "Evliliği beceremedim, siz..."

İHA
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan evlilik itirafı! Evliliği beceremedim, siz...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan gelen evlilik itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir otelde sahneye çıktı. Serdar Ortaç, hayranlarıyla dertleşti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Serdar Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.

Önceki akşam bir otelde sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Serdar Ortaç evli olan çiftlere "ben evliliği beceremedim siz mutlu olun" dedi.

Bardakçı koyunda bulunan bir otelde 2 saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti.

Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..."

Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.

Sohbet sonrası tüm çiftleri dansa davet eden Ortaç, misafirlerini bir an olsun oturtmadı.

Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdikleri istek şarkılarını da okumayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan evlilik itirafı! "Evliliği beceremedim, siz..."
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