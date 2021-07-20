Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sunucu Bircan Bali ünlü popçuyla aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 20.7.2021 15:51 Son Güncelleme: 20.7.2021 15:51

Ünlü sunucu Bircan Bali ünlü popçuyla aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk herkesi şaşırttı

Ünlü sunucu Bircan Bali ünlü popçuyla aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk herkesi şaşırttı

Ünlü sunucu Bircan Bali’den gelen sürpriz aşk haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddiaya göre, Bircan Bali, gönlünü ünlü popçu Cem Belevi’ye kaptırdı. 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında boşanan sunucu Bircan Bali'nin şarkıcı Cem Belevi ile yakınlaştığı öne sürüldü. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Bircan Bali ile şarkıcı Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında boşanan sunucu Bircan Bali'nin şarkıcı Cem Belevi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı.

Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren ünlü popçu, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş. Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"
Sunucu Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz Mart ayında boşandı. Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim.

Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sunucu Bircan Bali ünlü popçuyla aşk mı yaşıyor? Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA