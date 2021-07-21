Son Dakika Magazin Haberleri: Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürekleri dağladı! Eşi Merve Tektaş'a böyle seslendi!

Selçuk Tektaş 'Bgn bnm canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca bnm hşeyim doğmuş. Tam 13 yıldır beraberiz ve rabbime ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım'