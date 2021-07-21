Son Dakika Magazin Haberleri: Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürekleri dağladı! Eşi Merve Tektaş'a böyle seslendi!

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Şarkıcı Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti | Video
İKİ ÇOCUĞU VARDI
Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı.
Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır.
Buse Varol da bir paylaşım yaparak; "Canımız, her şeyimizi kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye camiinden kaldırılacaktır..." dedi.
SELÇUK TEKTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI
Sosyal medya hesabında son paylaşımı dikkat çekti. 30 Nisan tarihinde eşinin doğum gününü bu mesajla kutlamıştı.
Selçuk Tektaş 'Bgn bnm canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca bnm hşeyim doğmuş. Tam 13 yıldır beraberiz ve rabbime ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım'