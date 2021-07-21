Son Dakika Magazin Haberleri: Fatma Girik’ten haber var! Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırılmıştı…

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı: "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." Ünlü oyuncu da "Ben iyiyim" mesajı vermeyi ihmal etmedi.