Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Magazin Haberleri: Fatma Girik’ten haber var! Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırılmıştı…
Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:31 Son Güncelleme: 21.7.2021 12:00

Son Dakika Magazin Haberleri: Fatma Girik’ten haber var! Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırılmıştı…

Son Dakika Magazin Haberleri: Fatma Girik’ten haber var! Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırılmıştı…

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik’ten gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 80 yaşındaki Fatma Girik önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum’da özel hastaneye kaldırıldı. Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan usta oyuncunun son sağlık durumu hakkında menajeri Bircan Silan, açıklama yaptı. İşte Fatma Girik’in son sağlık durumu…

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80) önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı: "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." Ünlü oyuncu da "Ben iyiyim" mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Magazin Haberleri: Fatma Girik’ten haber var! Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırılmıştı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA