Alişan’ın acı günü! Kardeşe son veda

Ünlü sanatçı Alişan'ın dört haftadır yoğun bakımda yatan kardeşi Selçuk Tektaş
(41) koronavirüsten hayatını kaybetti. Alişan'ın menajerliğini yapan evli ve iki çocuk babası Tektaş, dün yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alır almaz eşi Buse Varol Tektaş'la hastaneye koşan Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık", eşi ise "Canımız her şeyimiz, Selçuk'uğumuzu kaybettik" diye paylaşım yaptı.
Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşinin cenazesini omuzlayan Alişan, ayakta durmakta güçlük çekti. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş
, annesi Suzan Tektaş, kızları Ceylan-Eyşan cenaze boyunca gözyaşı döktü. Törene Çağla Şıkel, Bülent Serttaş
, Saruhan Hünel, Okan Kurt
, Sevcan Orhan
gibi çok sayıda ünlü katıldı.
'SELÇUK NE OLUR GİTME'
Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın "Selçuk ne olur gitme" diye feryat etmesi yürekleri burktu. Tektaş'ın 6 yaşındaki kızı Ceylan'ın "Ben babamı 6 yıl mı görecektim" sözleriyle gözyaşları sel oldu. Alişan, kardeşinin Fenerbahçe bayrağıyla örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
'HEP GÜLEN YÜZÜNLE AKLIMIZDA KALACAKSIN'
Selçuk Tektaş'ın vefatı tüm Türkiye'yi sarsarken, sanat dünyası da üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.
Sinan Akçıl:
"Melek kalpli bir adamı kaybettik. Sabır dilemek bile yetersiz, çok üzgünüm."
Demet Akalın:
"Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk"
Celil Nalçakan:
"Ne denir ki; 'Ne dense boş'tan başka? Mekanın cennet olsun kardeşim."
Seda Sayan:
"Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allah'ım sabır metanet versin."
Emine Ün:
"Hep gülen yüzün ile aklımda kalacaksın Selçuk."
Volkan Bahçekapılı:
Kardeşimizi kaybettik.
Cenk Eren:
"Kardeş kaybetmenin ne demek olduğunu ablasını kaybetmiş biri olarak çok iyi bilirim. Allah Alişan'a sabırlar versin. Çok üzüldüm."
'AŞI OLSAYDI BELKİ DE ÖLMEYECEKTİ'
Geçtiğimiz aylarda babasını koronavirüs yüzünden kaybeden ünlü şarkıcı Aslı Hünel, yaptığı şu paylaşımda aşı olmanın önemine vurgu yaptı:
"İşte Alişan gencecik kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetti. Biz babamızı kaybettik, bunun gibi yüzlerce örnek var. Aşı olmuş olsalardı belki hafif atlatacaklardı. Lütfen aşılarınızın tamamını olun."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.