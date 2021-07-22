Buse Varol'dan eşinin kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Burak ammosunu çok özleyecek...

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş 41 yaşında hayata veda etti.
Dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan iki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ardından gözyaşları sel oldu.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..."
Sanat camiasından ünlü isimlerin de acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenaze töreni sonrası Selçuk Tektaş toprağa verildi.
Acılı abi Alişan'ın sosyal medya paylaşımı ile vedası sonrası Buse Varol da çocuklarının amcasını kaybetmenin acısını yaptığı paylaşım ile dile getirdi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
ACILI AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan acılı anne, eş, çocuklar ve Alişan, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş'ın büyük kızının Buse Varol Tektaş'ın yanına giderek söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu.
Alişan'ın acı günü... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu | Video
"BABAM BIRAKTI, SEN BIRAKMA"
Babasının ölümüyle yıkılan çocuk, Varol'a "Babam bıraktı, sen bırakma ne olur" dedi. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise Tektaş'a sarılarak "Seni asla bırakmayacağım" deyip gözyaşlarına boğuldu.
"2 ÇOCUĞUM 2 YEĞENİM VARDI ŞİMDİ 4 ÇOCUĞUM OLDU"
Bir an olsun yanından ayırmadığı kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, cenaze sonrası sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Abisinin çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, şunları yazdı: "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."
Ölümü ile ailesi ve sanat camiasını yasa boğan Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'a yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı duygusal mesajla veda etti. Buse Varol eşinin kardeşi Selçuk Tektaş ile birlikte çekilmiş karelerinine yazdığı not ile yürekleri sızlattı.
Buse Varol "Olmadı be Selçuğum. Burak ammosunu çok özleyecek..." sözleri ile acısını dile getirdi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a vedası...
"Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacam canım Selçuğum Daha beraber yapacagimiz cok sey vardi 1 ay önce konuşmuştuk temmuzun 20nde 21nde gidecegimiz yeri konusmustuk olmadi be selcugum, burak ammosunu cok ozleyecek seni hic unutmayacak.. en son gun gordum ya seni iyiki sana seni sevdigimi soyleme sansi verdi Allah bana.Bu dünyadaki tanidigim en iyi insan sendin. Hic kalbimi kirmadin, hep senin yerin ayri yengoş derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok buyuk ve hic kapanmayacak.ömür boyu bu acı içimizde.. iyiki kardeş oldun bana, iyiki çocuklarımın amcası sen oldun.."