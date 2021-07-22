Ece Erken'den ünlü şarkıcı Alişan'a zeytin dalı! Ece Erken Alişan'a barışmayı teklif etti!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Alişan ve ailesinin haykırışları dün magazin gündemine bomba gibi düştü.
ECE ERKEN'DEN TAZİYE MESAJI
Birçok ünlü sanatçı Alişan'a taziye mesajlarını iletti. Bu sanatçılar arasında en dikkat çekici isimler arasında ise Ece Erken de vardı.
ECE ERKEN'DEN ALİŞAN'A ZEYTİN DALI
Ece Erken kendi sosyal medya hesabı üzerinden oldukça duygusal bir mesaj yayınladı ve Alişan'a zeytin dalı uzattı.
"OĞLUM EYMEN SENSİZ BÜYÜDÜ ALİŞAN! EYMEN SENİ ÇOK ÖZLEDİ BEN DE"
Ece Erken duygusal bir mesaj yayınladı. Erken, "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bugün benim için çok zor geçti. Durup dururken ağlama krizleri, eski fotoğrafları arama, bakma. Ne kadar konuşmasam da, ki bugün yine dertleştik, konuştuk kardeşim Alişan'la, içimde çok büyük bir boşluk oldu. Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum. Güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." ifadelerini kullandı.