Ece Erken'den ünlü şarkıcı Alişan'a zeytin dalı! Ece Erken Alişan'a barışmayı teklif etti!

"OĞLUM EYMEN SENSİZ BÜYÜDÜ ALİŞAN! EYMEN SENİ ÇOK ÖZLEDİ BEN DE"

Ece Erken duygusal bir mesaj yayınladı. Erken, "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bugün benim için çok zor geçti. Durup dururken ağlama krizleri, eski fotoğrafları arama, bakma. Ne kadar konuşmasam da, ki bugün yine dertleştik, konuştuk kardeşim Alişan'la, içimde çok büyük bir boşluk oldu. Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum. Güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." ifadelerini kullandı.