Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!
Giriş Tarihi: 22.7.2021 18:32 Son Güncelleme: 22.7.2021 18:32

Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!

Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, dün koronavirüse yenik düştü. 20 gün tedavi edilen ancak tedaviye olumsuz yanıt veren Selçuk Tektaş, hem ailesini, hem de tüm sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında ünlü şarkıcıyı başta en yakın arkadaşı Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlüler Alişan'ı yalnız bırakmazken yaşananlar da yürek burktu. Ünlü şarkıcı Alişan, bugün sabah saatlerinde kendisini gerek taziye mesajlarıyla, gerekse de ailesinin ve kendisinin yanında olanlara bir teşekkür mesajı yayınladı. İşte Alişan'ın o mesajında yer alan dikkat çeken detay...

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesinin dün en acı günüydü... Sanatçı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber geldi.

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN SELÇUK TEKTAŞ DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

20 günlük tedaviye olumsuz cevap veren Selçuk Tektaş, koronavirüse yenik düştü. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ SANATÇIYI VE AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Tören sırasında ünlü şarkıcıyı başta en yakın arkadaşı Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlüler Alişan'ı yalnız bırakmazken yaşananlar da yürek burktu.

ALİŞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI!

Ünlü şarkıcı Alişan, bugün sabah saatlerinde kendisini gerek taziye mesajlarıyla, gerekse de ailesinin ve kendisinin yanında olanlara bir teşekkür mesajı yayınladı.

"ALLAH KİMSEYİ SAĞLIKLA SINAMASIN"

Ünlü şarkıcı Alişan, "Selçuk için dua eden herkesten Allah razı olsun. Allah'ım kimseyi sağlıkla sınamasın inşallah. Hastanelerde şifa bekleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!
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