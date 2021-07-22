Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!

ÜNLÜ SANATÇIYI VE AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Tören sırasında ünlü şarkıcıyı başta en yakın arkadaşı Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlüler Alişan'ı yalnız bırakmazken yaşananlar da yürek burktu.