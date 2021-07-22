Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan tüm taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti!

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesinin dün en acı günüydü... Sanatçı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber geldi.
KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN SELÇUK TEKTAŞ DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
20 günlük tedaviye olumsuz cevap veren Selçuk Tektaş, koronavirüse yenik düştü. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
ÜNLÜ SANATÇIYI VE AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Tören sırasında ünlü şarkıcıyı başta en yakın arkadaşı Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlüler Alişan'ı yalnız bırakmazken yaşananlar da yürek burktu.
ALİŞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI!
Ünlü şarkıcı Alişan, bugün sabah saatlerinde kendisini gerek taziye mesajlarıyla, gerekse de ailesinin ve kendisinin yanında olanlara bir teşekkür mesajı yayınladı.