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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Bir rezalet de Çeşme’de yaşandı! Denizde taciz

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bir rezalet de Çeşme’de yaşandı! Denizde taciz

M.C. adlı genç kız, 18 Temmuz akşamı Çeşme’de bir mekanda M.Ç. adlı ünlü bir oyuncuyla tanıştı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Ardından çığlık atarak yardım isteyen genç kız, taciz edildiğini söyledi

Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını GÜNAYDIN geçtiğimiz günlerde manşete taşımış ve çok ses getirmişti. Bu olayın şoku atlatılmamışken bu kez de Çeşme'de korkunç bir gece yaşandı. M.C. adlı genç kız, tatil yapmak için geçtiğimiz günlerde soluğu Çeşme'de aldı. Geçen pazar da DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekana gitti. Tek başına eğlenen M.C., burada oyuncu M.Ç. ile tanıştı.



HASTANEYE GÖTÜRDÜLER
M.C. ile M.Ç., gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra kumsalda çığlık sesleri yükseldi. Üzerinde kıyafetleri olmayan genç kız, taciz edildiğini ve çok korktuğunu söyleyip yardım istedi. Çevredekiler genç kıza önce kendi kıyafetlerini verdi, daha sonra da onu hastaneye götürdü. Burada biraz sakinleşen M.C., ardından Alaçatı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

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Bir rezalet de Çeşme’de yaşandı! Denizde taciz
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