Nilgün Belgün'ün yıllardır sır gibi sakladığı genç sevgilisi olay isim çıktı! Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!

Sevilen sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı itiraflarla gündeme damga vurdu. Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Yabancı Damat ve Akasya Durağı gibi dizilerden de tanınan Nilgün Belgün, uzun yıllardır sakladığı kendisinden yaşça ilk sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

İtirafı ile olay yaratan Nilgün Belgün'ün eski aşkının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.