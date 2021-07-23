Nilgün Belgün'ün yıllardır sır gibi sakladığı genç sevgilisi olay isim çıktı! Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!

Sevilen sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı itiraflarla gündeme damga vurdu. Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Yabancı Damat ve Akasya Durağı gibi dizilerden de tanınan Nilgün Belgün, uzun yıllardır sakladığı kendisinden yaşça ilk sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.
İtirafı ile olay yaratan Nilgün Belgün'ün eski aşkının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Nilgün Belgün "Hayatımda ilk defa küçük biri bana âşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada'dan arkadaşım. Uzay'ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim." dedi.
Nilgün Belgün'ün beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etmesiyle akıllara Yıldız Tilbe'nin eski açıklamaları geldi.
İşte Nilgün Belgün'ün genç yaşta hayatını kaybeden ünlü müzisyen Uzay Heparı ile tanışma hikayesi ve sosyal medyada Uzay Heparı hakkında merak edilenler...
Geçmişte bir dergiye konuşan Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu ve Uzay Heparı ile ilgi anlattığı anısı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü şarkı, "Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar" açıklamasıyla kendisinin en iyi gençken aşık olduğunu söylemişti.
Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ve Uzay Heparı arasında geçen bu olay sanat camiasında fısır fısır konuşulsa da çok fazla yayılmaz ve bilinmez. Ta ki Yıldız Tilbe'nin 2011 yılında katıldığı bir programda "Bir gece sarhoştum ve Uzay Heparı ile birlikte oldum. Sezen de beni evden kovdu" şeklindeki itirafına kadar.
UZAY HEPARI'NIN HAZİN ÖLÜMÜ...
Sezen Aksu, çok sevdiği Uzay Heparı'yı Yıldız Tilbe ihaneti yüzünden terkeder. Heparı, 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlenir.
20 Mayıs 1994 günü ise motosikletiyle giderken Etiler Koç Köprüsü'nde sanatçı Demet Akbağ'ın arabasına arkadan çarpar ve 11 gün sonra vefat eder. Yıldız Tilbe ise Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği 1994 yılında çıkardığı 'Delikanlım' albümü ile şöhreti yakalar...