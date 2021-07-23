Sosyete bu davetiyenin peşinde! 25 bin Euro'dan satılıyor...

Bu akşam Bodrum'da, bu yaza damgasını vuracak bir davet gerçekleşecek! 117 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un gelini, Rus model Natalia Vodianova, kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dünyanın önemli şehirlerinde düzenlediği galasını, bu kez Bodrum'da gerçekleştirecek. Evet, yanlış okumadınız… Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın, yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesi bu akşam Bodrum Villa Maçakızı'nda gerçekleşecek. Bodrum'a demirlemiş 80 metrelik tekneler, havada uçuşan helikopterler bu yüzdenmiş meğer! Dünya jet-set'inden ve Rus oligarklardan oluşan yaklaşık 200 davetli gala için Bodrum'a gelmiş.



