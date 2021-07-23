Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video
ÇİÇEK VEREREK TEŞEKKÜR ETTİLER
Sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent , dinleyenlere keyifli saatler yaşattı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Haluk Levente teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki etkinlikler, Haluk Levent konseri ile sona erdi