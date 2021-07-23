Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi!
Giriş Tarihi: 23.7.2021 23:52 Son Güncelleme: 23.7.2021 23:56

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi!

İHA
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi!

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bugün etkinlikler düzenlendi. Sanatçı Haluk Levent de bu etkinliklerde konser verdi. İşte detaylar...

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video

ÇİÇEK VEREREK TEŞEKKÜR ETTİLER


Sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent , dinleyenlere keyifli saatler yaşattı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Haluk Levente teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki etkinlikler, Haluk Levent konseri ile sona erdi

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi!
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