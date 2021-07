Yemin dizisinin Kemal’i Can Verel: Ona baktığım zaman gözlerim parlıyor!

Ünlü futbolcu Engin Verel ile Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz'in oğlu Can Verel, Sabah'ın Youtube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Futbol kariyeri ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sona eren Can Verel, oyunculuğa nasıl bir aşk ile bağlı olduğunu anlattı. "Sabah kalktığım zaman kendimi işe gidiyor gibi hissetmiyorum" diyerek mesleğine bağlılığını anlatan Verel, aynı zamanda "Eleştiriler beni hırslandırır" da diyor. İşte Can Verel'in röportajından tüm detaylar…

-Nasılsınız, nasıl gidiyor?

İyiyiz tatildeyiz, nisan başı gibi ara verdik. Bayramdan sonra da çekimlere başlayacağız 4. Sezona. Özlemeye başladım biraz seti. İyi dinlendik. Ben işimi çok seviyorum, sette çok mutluyum. Ekimiz ve yönetmenlerimiz çok iyi. Sette olmayı seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum, çalışmadığım zaman mutsuz oluyorum diyebilirim.

'ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ GİBİ OLUN' DURUMUNA KARŞIYIM

-Ünlü futbolcu Engin Verel ile bir Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz'in oğlu Can Verel olarak, hikâyenizi en baştan dinlemek istiyorum. Can Verel nasıl bir çocukluk geçirdi? Anne ve babasıyla nasıl bir iletişimi var?

Bu saydığınız kavramda ailelerin çocukları biraz daha ukala olabilir. Her zaman söylerim; annem çok büyük bir şans benim için. Keza babam her zaman arkamda hissettirir varlığını. Hep mütevazi şekilde yaşamayı öğrettiler bana. O yüzden çok şanslıyım. Aile olarak çok kenetleniriz birbirimize. Aile bağları çok önemlidir benim için. Annem benim akıl hocamdır. Çoğu şeyi ona danışırım. Arkadaş gibiyizdir zaman zaman belli bir ölçüde. Ona da çok karşıyım, "Çocuğunuzla arkadaş gibi olun" diyorlar. Çocuğunuzla arkadaş gibi olmayın, çocuğun anne ve babaya ihtiyacı var anne ve baba gibi olun, çocuğun zaten arkadaşları olacak. O rolü anne ve babanın üstlenmesini doğru bulmuyorum.